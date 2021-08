Chiariello: "Sacrificherei Mertens e terrei Ounas!"

Durante la trasmissione 'Tutti in Ritiro' in onda su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli, parlando in particolare di Dries Mertens. Ecco le sue parole:

"Giuntoli prese Ounas quando il Napoli di Sarri stava lottando per lo scudetto, e non serviva proprio. Era un pulcino ballerino impaurito e Sarri lo ha utilizzato pochissimo, non l'ha fatto giocare mai quando all'epoca serviva il Politano della situazione che lui tanto avrebbe voluto. Adesso dopo alcuni anni non al top, l'anno scorso a Crotone, si è visto un giocatore vero. Cosmi dice che Ounas è un giocatore importante e che ha colpi eccezionali. Io lo terrei, è un calciatore che spacca le partite, sacrificherei invece Dries Mertens. Infatti, se il Napoli deve abbassare il monte ingaggi non deve farlo con quei giocatori fondamentali, ma con quelli che in questo momento non lo sono più. Con tutto il rispetto per quello che ha fatto il 14 a Napoli, solo il belga costa al Napoli quasi 9 milioni ed ormai è grasso che cola se ti dà 10 gol a stagione".