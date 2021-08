Martin Satriano, giovane attaccante classe 2001 dell'Inter, sarebbe finito nel mirino del Napoli. Questo è quanto riportato dal portale L'Interista, secondo cui la società partenopea avrebbe avviato i contatti con i nerazzurri. La risposta di Marotta, però, sarebbe stata categorica: i meneghini si priverebbero del calciatore esclusivamente in prestito.

Satriano Napoli, le ultime

Il Napoli avrebbe quindi messo gli occhi su un attaccante giovane e di prospettiva. Satriano è all'Inter dal 2020, dopo essere stato acquistato per 2 milioni e quattrocento mila euro dal Nacional. Uruguaiano, originale di Montevideo, Satriano è un attaccante ben strutturato fisicamente (187 cm) che sfrutta molto la sua fisicità e il suo fiuto del gol. Non è un caso, infatti, che otto delle sue quindici rete in maglia nerazzurra siano arrivati su colpo di testa (sei) e tap-in (due).

Il suo valore di mercato è di circa 1 milione di euro (Transfermarkt). Gioca a favore dell'attaccante anche il passaporto italiano del calciatore, elemento importante in ottica limite di calciatori extracomunitari in rosa.

Vecino Napoli, la posizione dell'Inter

Quello su Satriano non è però l'unica pista di mercato tra Inter e Napoli che potrebbe accendersi. Il Napoli infatti sarebbe interessato anche a Matias Vecino, centrocampista dell'Inter che però è stato blindato da Marotta. Gli azzurri sono ancora alla ricerca del sostituto di Bakayoko e l'uruguaiano farebbe al caso del Napoli, ma per ora non c'è stato alcun contatto tra le parti.