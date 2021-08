Inter-Napoli, al momento nessun contatto per Vecino: Nandez può cambiare gli scenari?

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda. In queste ore in Italia è l'Inter la formazione ad essere al centro dei discorsi di mercato, con un doppio affare sul tavolo: l'acquisto di Nandez dal Cagliari e la cessione di Lukaku al Chelsea.

Anche il Napoli è interessato a queste trattative e ne attende gli sviluppi. Il motivo? Agli azzurri nelle scorse settimane era stato accostato il nome di Matias Vecino come papabile acquisto per il centrocampo. Dopo l'addio di Bakayoko, tornato al Chelsea per fine prestito, e l'infortunio di Demme, l'esigenza dei partenopei è di mettere a disposizione un nuovo centrocampista a disposizione del tecnico Spalletti.

Nessun contatto tra Inter e Napoli per Vecino

Ebbene, secondo notizie raccolte dalla redazione di SpazioNapoli, al momento tra gli azzurri e l'Inter non c'è stato alcun contatto per il trasferimento del mediano uruguayano. Tra il d.s. Giuntoli e il d.g. Marotta, per ora non c'è stato alcun contatto per Vecino.

La situazione potrebbe cambiare con l'eventuale approdo di Nahitan Nandez in nerazzurro. Solo a quel punto, probabilmente, il Napoli potrebbe fare la propria mossa per provare a chiedere il prestito del calciatore all'Inter. Al momento, dunque, la pista è da escludere.

Pasquale Giacometti