Insigne, solo un saluto con ADL, il capitano inizierà la stagione senza rinnovo

Come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne inizierà la nuova stagione con un solo anno di contratto, potendo firmare in anticipo per qualsiasi club in vista della stagione successiva.

Tra il capitano e il presidente, al ritorno dell'azzurro, c'è stata una tenue stretta di mano, nulla di più, troppo poco per due caratteri così forti che si rivedono dopo due mesi e mezzo.

Il problema resta esclusivamente economico, e la differenza tra richiesta e offerta non è poca. Insigne chiede sei milioni all'anno per quattro anni, quindi 1.4 milioni in più rispetto ai 4.6 percepiti in questo momento.

De Laurentiis, dal canto suo, non sembra intenzionato ad accontentare Insigne, anzi, non vuole alzare l'offerta da 3.5 milioni, giustificandola tramite la crisi che in questo momento sta colpendo il Napoli, nonché il calcio in generale.

La distanza è abissale, nonostante la volontà di ambedue le parti, sembra proibitivo immaginare un rinnovo in questa situazione.

Lorenzo Insigne inizierà la stagione, coincidente con il suo ultimo anno di contratto, senza aver messo nero su bianco alcun nuovo accordo, poi si vedrà...