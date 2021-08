Giuntoli ha pronto il piano B in caso di mancato arrivo di Berge, è un ex

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli ha ormai definito quali sono i calciatori su cui il Napoli deve investire in vista della prossima stagione.

A sinistra è chiaro, tutto su Emerson Palmieri del Chelsea, se non dovesse andare in porto la pista che conduce all'italiano, allora dritti su Tsimikas o Mandava.

La situazione mediano resta più complicata. Il preferito, di società e allenatore, resta sempre Berge, il gigante norvegese dello Sheffield. La pista, però, resta estremamente complicata, in quanto il club, nonostante la retrocessione in Championship, non intende fare sconti, e la richiesta è molto elevata.

Nel momento in cui dovesse saltare Berge ecco che Giuntoli ritornerebbe a parlare con il Chelsea per Bakayoko. Il francese resta quindi esclusivamente un piano B, non è considerato al livello di Berge.