Oltre a Ghoulam Spalletti recupera altri due giocatori

Oltre a Faouzi Ghoulam sono altri due gli azzurri tornati ad allenarsi in gruppo, dopo dei fastidi muscolari.

Adam Ounas e Sebastiano Luperto. Entrambi sembrano essere destinati alla partenza, il secondo per ragioni tecniche, il primo per fare cassa e poter iniziare il mercato in entrata.

Intanto Spalletti, con il passare dei giorni, tra rientri dei nazionali e degli infortunati, sta iniziando ad avere in mano tutta la rosa.

A Castel di Sangro il mister potrà fare le sue ultime valutazioni, per risolvere gli ultimi dubbi sul Napoli che verrà.