È quasi fatta per Messi al PSG: contratto pazzesco per la "Pulce"

Ormai è fatta, secondo quanto riferito da Sky Sport, Lionel Messi sta per firmare con il Paris Saint Germain. Mancano ormai solamente i dettagli e la "Pulce" sarà alla corte di Mauricio Pochettino nella capitale francese.

Nasser Al-Khelaifi si è spinto fino all'offerta decisiva di 35 milioni di euro netti a stagione, più un'opzione per il terzo anno di contratto. Domani potrebbe anche essere il giorno del saluto dell'argentino agli ormai ex compagni in blaugrana, prima di prendere il volo privato in direzione Parigi.