Dalla Spagna: "Callejon verso il ritorno in patria"

Secondo quanto riportato da Onda Madrid José Callejon potrebbe ritornare in Spagna per la prossima stagione. L'entourage dell'esterno della Fiorentina ha avuto fitti contatti con il Getafe per riportare l'ex numero sette del Napoli nella Liga.

Al momento però, nonostante i contatti molto intensi tra le parti, non è ancora stato trovato un accordo definitivo per il trasferimento da Firenze.