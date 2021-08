La seconda parte del ritiro precampionato del Napoli è su Canale 8. Allenamenti e interviste in esclusiva oltre alle due partite ufficiali con Ascoli e Perugia: tutto sarà trasmesso dalla storica emittente napoletana alla luce di un accordo sottoscritto con la società azzurra cara al patron De Laurentiis.

In "Linea a Castel di Sangro" i telespettatori potranno seguire le fasi degli allenamenti della squadra diretti da Luciano Spalletti e interagire al telefono con Silver Mele. I test ufficiali di domenica 8 agosto con l'Ascoli e sabato 14 agosto con il Perugia saranno inoltre anticipati e seguiti da ampi commenti e interviste ai tesserati azzurri, prossimi all'esordio in campionato con il Venezia.

Canale 8 racconta il Napoli: linea e microfono a Castel di Sangro.

Amichevoli Napoli

Canale 8 trasmetterà quindi la seconda parte del ritiro del Napoli, che è a Castel di Sangro dal 5 agosto. La novità maggiore riguarda, comunque, la trasmissione delle partite. Rispetto alle amichevoli con Bayern Monaco e Wisla Cracovia, visibili esclusivamente in pay-per-view, le prossime due sfide saranno trasmesse anche in chiaro. Buone notizie per i tifosi, che potranno seguire più agevolmente la propria squadra del cuore.

Canale 8 streaming

Canale 8 è un'emittente napoletana visibile in Campania al numero 13 del digitale terrestre e 5013 con Sky Digital Key. Per coloro che non potranno guardare la partita in tv, Canale 8 mette a disposizione uno streaming sul proprio sito ufficiale.