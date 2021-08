Bellissimo gesto di Spalletti a fine allenamento per i tifosi

Bellissimo gesto di mister Luciano Spalletti alla fine della prima seduta di allenamento del ritiro di Castel di Sangro. All'esterno dello stadio Patini il mister, uscito tra gli ultimi, si è concesso ad un gruppo di tifosi che ne reclamavano l'autografo. Il nuovo tecnico azzurro ha autografato maglie e pantaloncini per la gioia dei supporters partenopei, in particolare dei più giovani.

I sostenitori hanno apprezzato la disponibilità di Luciano Spalletti, che di buon grado ha regalato un'emozione unica dimostrando rispetto ed amore per la piazza. I tifosi ci hanno tenuto a sottolineare l'unicità del gesto del mister. I calciatori, infatti, non hanno ancora avuto contatti diretti con i propri supporter. Dopo gli autografi Luciano Spalletti è andato via in auto con Cristiano Giuntoli.