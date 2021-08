Osimhen a lavoro con Spalletti al termine dell'allenamento: i dettagli

Secondo quanto evidenziato dai nostri inviati a Castel di Sangro, al termine dell'allenamento svolto dal Napoli nel primo giorno di ritiro, Osimhen e Spalletti si sono intrattenuti sul terreno di gioco per perfezionare alcuni movimenti.

Nello specifico l'attaccante nigeriano ed il tecnico di Certaldo hanno lavorato su alcuni movimenti da svolgere in fase offensiva. Movimenti in controtempo, esercizi in mezzo a due difensori, uno-due e gioco spalle alla porta sono stati gli elementi principali di questo allenamento supplementare del numero nove azzurro.