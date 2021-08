Liverpool, Shaqiri in uscita: piace al Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Xherdan Shaqiri potrebbe lasciare il Liverpool per una cifra al di sotto dei 15 milioni di euro. Il calciatore avrebbe attirato già tanti club dalla Spagna e Italia. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Napoli di Spalletti, oltre al Siviglia e al Villareal.

SHAQIRI IN ITALIA

Il giocatore svizzero lo scorso luglio rilasciò un'intervista al Corriere Dello Sport, tra gli argomenti si parlava di un possibile suo arrivo in Italia. Le sue parole: "Certo. Chi non è innamorato dello stile di vita italiano, dell’italianità? Ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il calcio. È vita in Italia. I tifosi sono incredibili".

Shaqiri d'altronde viene da un ottimo campionato Europeo, ha voglia di rilanciarsi e potrebbe rappresentare un affare.