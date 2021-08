Amazon, ufficiale l'ingaggio di Sandro Piccinini! Ecco tutti gli altri talent

Della ricca torta dei diritti televisivi della Champions League Amazon possiede una fetta molto consistente. Sarà il colosso americano, infatti, a detenere l'esclusiva delle partite del mercoledì sera della massima competizione europea per club.

Nel corso della mattinata, Amazon ha annunciato i propri talent. Il nome di spicco, come si vociferava da un po' di tempo, sarà quello di Sandro Piccinini, che ritornerà in telecronaca dopo la finale dei Mondiali del 2018 tra Francia e Croazia. Ad affiancarlo, come seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini, che come Piccinini lascia dunque Sky.

Già dalla prossima settimana sarà possibile gustarsi la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal. Oltre al duo di telecronaca già citato, saranno presenti in studio anche Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf, Luca Toni e l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.