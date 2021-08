Ugolini: "Rinnovo Insigne? In questo momento le parti sono lontane"

Massimo Ugolini è intervenuto in diretta su SkySport24 per parlare della situazione Insigne. Ecco le sue parole in merito al futuro del capitano del Napoli:

"Le parti al momento sono molto distanti, si attende l'incontro tra Insigne e De Laurentiis che dovrà esserci a Castel di Sangro. Bisogna capire se c'è la volontà da entrambe le parti di trovare una soluzione per proseguire insieme. C'è da considerare anche che questo sarà l'ultimo contratto di Lorenzo Insigne e molto dipenderà da quanto le due parti sono disposte a venirsi incontro".