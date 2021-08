Rinnovo Insigne, De Laurentiis e Lorenzo dovranno risolvere la questione. C'è stata una chiacchierata con il Barcellona

Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato. Si è concentrato sul rinnovo di Insigne, per poi passare alle varie cessioni che il Napoli starebbe per chiudere. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE ULTIME SU INSIGNE

“Insigne? Potrebbe chiedergli che progetti ha il presidente per il futuro. Un Napoli sulla falsariga dei precedenti, che lotta per lo Scudetto, o alla luce della pandemia e dei problemi economici saranno rivisti i parametri. Credo che l’arrivo dell’entourage nella trattativa sia secondario, prima devono risolvere tra di loro ADL e il giocatore".

"Al 90% dei casi le dichiarazioni di ADL non sono di pancia, sono studiate, se ha parlato di estero c’è un motivo. Il Barcellona una chiacchierata l’ha avuta con l’entourage del giocatore. Sia per quest'estate, sia per prenderlo l'anno prossimo a parametro zero".

"Bisognerà capire se Insigne vede il suo percorso al Napoli concluso, adesso o se lo vede finire un’anno. Ci potrebbe essere un’armistizio senza rancore, andare avanti un’anno per poi separarsi l’anno prossimo, che secondo me è l’opzione peggiore".

TUTINO, LUPERTO E OUNAS: IL PUNTO SULLE CESSIONI

“Tutino? C'è stato un vertice tra il ds Parma e quello del Napoli. Il giocatore ha già l’accordo con il Parma che però non lo sta trovando con il Napoli. La richiesta è di 7,5 milioni, che però può calare nel caso sia inserita una percentuale molto alta sulla eventuale futura rivendita. Il Parma si è spinto fino a 5,5 milioni bonus inclusi, più una percentuale sulla rivendita, ma non elevata".



"Empoli e Napoli stanno parlando con molta calma di Luperto. Bisogna chiarirsi sul tipo di prestito: secco, oneroso o con eventuale diritto di riscatto".



"Ounas? Due colloqui con Monza e Torino. Il Napoli ancora non ha ricevuto l'offerta da 15 milioni dell’Atlanta, ma probabilmente l'ha ricevuta l’entourage del giocatore o qualche sub agente. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia o tornare in Francia, insomma in un top campionato".



"Contini? Se diventa vice rimane, sennò vuole andare via. C’è il Crotone su di lui”.

GLI ACQUISTI

“Per Emerson Palmieri e il centrocampista tutto fermo. Non c’è la forza economica per ora di fare un'offerta al Chelsea o a qualsiasi altro club. E per gli altri terzini chiesti in prestito, sono stati ricevuti solo due di picche. Il Sassuolo ha offerto Obiang, ma non rientra nei piani di Spalletti".