ULTIM'ORA - Incontro in corso tra Napoli e Parma per chiudere la trattativa Tutino

Secondo Sky Sport, si è sbloccata la trattativa che porterà Gennaro Tutino a vestire la maglia del Parma nella prossima stagione. Incontro in corso tra le parti per definire l'accordo e chiudere l'operazione.

L'attaccante del Napoli tornerà quindi in Serie B, dopo che l'anno scorso giocò in prestito alla Salernitana. Fece una fantastica stagione, segnando ben 13 gol, e risultando decisivo nella promozione dei campani. La speranza del Parma è che ripeta in questa stagione, e li aiuti a risalire subito nella massima serie.

Vi avevamo parlato stamattina delle distanze che c'erano tra domanda e offerta, ancora non è chiaro chi abbia assecondato chi, ma solo che si è molto vicini a trovare la quadra. Cessione che potrebbe portare il Napoli a sbloccare anche il mercato in entrata.