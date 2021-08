Il Venezia si rinforza in vista del campionato: arriva un difensore dal Milan

Un incontro decisivo, quello andato in scena in serata tra il Milan e il Venezia, per definire la trattativa riguardante Mattia Caldara. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito dell'ex Atalanta, con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Il difensore centrale classe '94 ha scelto di vestire la maglia della neo promossa per ritrovare continuità e condizione. Ha rifiutato altre proposte dalla Serie A, come Cagliari e Samp, e offerte dall'estero. Rinforzo dunque per i primi avversari del Napoli in campionato