L'ex allenatore azzurro Di Fusco: "I portieri del Napoli dovrebbero comportarsi così"

Intervenuto durante Radio Gold a Radio Kiss Kiss, l'ex allenatore dei portieri del Napoli Raffaele Di Fusco si è espresso sull'alternanza degli estremi difensori azzurri.

“Speriamo che sia l’anno di Meret: può e deve dimostrare di essere un grande portiere. Andrà comunque messo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Fino ad ora, l'investimento del Napoli su di lui è stato importante a livello economico, ma ne ha sbagliato la gestione.

Il secondo portiere (in questo caso Ospina, ndr) deve aiutare il primo, non mettergli pressione". Queste parole assumono una certa rilevanza, visto che l'opinione è di chi ha visto allenarsi portieri per tutta la vita.