Il caso Adam Ounas: rimane o andrà via? E per quale cifra? La volontà del Napoli sull'algerino

Secondo quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è rimasto piacevolmente colpito dalle ultime prestazioni estive di Adam Ounas ma bisogna ricordare che nessuno, al momento, è davvero incedibile nella rosa azzurra. Ecco perché, comunque, il Napoli ascolterà offerte per l'algerino e, secondo il quotidiano, il club potrebbe chiedere una cifra pari a 12 milioni di euro.

Al momento c'è il Torino su di lui, ma i granata non hanno ancora presentato un'offerta davvero convincente al momento. Anche il Monza parrebbe essersi fatto avanti e, per quanto la proposta sia allettante, visto il progetto tecnico, Ounas non avrebbe la minima intenzione di scendere in seconda divisione.

Il caso davvero strano, però, è che sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli gradirebbe davvero tanto poter avere un profilo alla Ounas per la prossima stagione: un uomo veloce e agile, bravo a saltare l'uomo, da mettere alle spalle di Osimhen. La domanda, allora, sorge spontanea: qualora non arrivassero le cosiddette "offerte indecenti" per Adam Ounas, perché non tenere in squadra e valorizzare Adam Ounas, che tanto ha giocato bene negli ultimi sei mesi?