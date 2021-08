Infortunio Lozano, svelati i tempi di recupero: le condizioni

Lozano è ancora alle prese con il suo infortunio ma arrivano i tempi di recupero svelati dalla redazione di Radio Marte che annuncia degli aggiornamenti sul messicano. Ecco quanto emerso:

"Lozano dovrebbe vedersi direttamente a Castel di Sangro: il calciatore dovrebbe raggiungere il resto della squadra in Abruzzo, dove effettuerà anche degli esami per accettare il pieno superamento del brutto infortunio rimediato alla testa nella partita contro Trinidad e Tobago. La sensazione è che non dovrebbero verificarsi problemi di sorta: le ultime indiscrezioni, infatti, riferiscono di un Lozano che sta bene e che potrebbe dare immediatamente il via alla preparazione per essere a disposizione di mister Spalletti".