Bakayoko come alternativa a Locatelli per la Juventus!

Juventus e Sassuolo restano in fase di stallo per l'argomento Manuel Locatelli, ma La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione al riguardo citando anche il centrocampista Bakayoko. Ecco quanto riportato:

"La trattativa vede i bianconeri attestati a quota 25 milioni (5 immediati, altri 20 con il riscatto nel 2023). In più ci sono anche altri 7 milioni di bonus e una percentuale del 25 per cento in caso di rivendita. Invece il manager della famiglia Squinzi richiede un pagamento su base annuale: 5 milioni di prestito e 35 milioni a fine stagione. Potrebbe nascere un piano alternativo, può essere presa in considerazione la candidatura del centrocampista Bakayoko, in esubero dal Chelsea. Questa potrebbe essere una soluzione più che collaudata e con costi certamente limitati".