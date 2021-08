Tra i migliori contro il Bayern: l'azzurro ha stupito tutti

Tra i migliori negli uomini di Luciano Spalletti nella sfida contro il Bayern Monaco c'è sicuramente Kevin Malcuit. Il terzino francese del Napoli ha ben figurato in ritiro e anche nella prima uscita stagionale di livello europeo. Di seguito quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Malcuit ha fatto buona guardia in difesa sulla fascia destra ed è andato anche a proporsi in fase offensiva in qualche occasione. La cosa più importante è che trasmette la sensazione di aver superato le scorie del grave infortunio subito nell'ottobre del 2019".