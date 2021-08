Sfuma Kaio Jorge per il Napoli: la cifra dell'offerta vincente

Ormai è praticamente ufficiale, è sfumata la pista Kaio Jorge per il Napoli. L'attaccante brasiliano ormai quasi ex Santos è in volo verso Torino per scontare dapprima il periodo di quarantena e poi firmare con la Juventus.

L'accordo è stato trovato per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro, a cui si somma una percentuale del 5% sulla futura rivendita del giocatore. Il contratto legherà il calciatore alla Juventus fino al 2026.