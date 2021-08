Emerson Palmieri-Napoli, la novità sulla trattativa con il Chelsea

Come riportato dal Corriere dello Sport, Emerson Palmieri resta il profilo numero uno per occupare la corsia mancina nella prossima stagione del Napoli.

Il motivo principale resta quel rapporto già consolidato con Luciano Spalletti, con cui Emerson, a Roma, ha espresso il suo miglior calcio.

Un sempre vigile Napoli, però, non riesce a scalfire il muro eretto dal Chelsea, che non ha intenzione, non avendo problemi economici, di fare sconti per il fresco vincitore di Euro2020.

La richiesta resta pari a 20 milioni di euro, troppi per un giocatore che vanta due presenze nella scorsa Premier League, entrambe da subentrato, e con il contratto in scadenza tra un anno.

Il Napoli spera in un prestito, ma sarà una soluzione percorribile esclusivamente last minute.