Infortunio nel Bayern Monaco, l'attaccante chiede il cambio

Brutte notizie per il Bayern Monaco che è subito costretto al cambio nel match amichevole contro il Napoli. Coman ha subito un duro colpo all'anca da Lobotka e dopo aver tentato di restare in campo è dovuto uscire per far posto a Chupo Moting.

L'attaccante ex Juve non è riuscito a continuare la sua partita e per evitare danni maggiori ha saggiamente chiesto la sostituzione. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore.