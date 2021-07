Allianz Arena, che atmosfera! Tutto esaurito per la sfida contro il Napoli

Come comunicato dal club tedesco, sono stati esauriti tutti i biglietti messi in vendita per la sfida odierna tra il Bayern Monaco e il Napoli.

I posti erano circa 10000, riservati esclusivamente alle persone vaccinate.

Il test è di quelli importanti, non solo per la caratura delle squadre, ma anche perché tra appena sei giorni il Bayern sarà chiamato alla prima gara ufficiale della stagione 2021/22, in Coppa di Germania.

Quindi sarà la prima vera partita per intravedere il Napoli di Spalletti, nonostante non siano presenti ancora molti nazionali, e altrettanti giocatori non sono partiti direzione Monaco di Baviera causa infortunio.