Nessuna offerta per Zaccagni: si fa avanti una clamorosa ipotesi

Da un praticamente certo trasferimento al Napoli al rinnovo con il Verona. Il futuro di Mattia Zaccagni sembrava già scritto a gennaio, quando il Napoli aveva trovato l'accordo economico con il Verona per il passaggio del trequartista in azzurro per giugno. L'arrivo di Luciano Spalletti e le incertezze del giocatore hanno bloccato la trattativa e ora il suo futuro è incerto.

Zaccagni, oltre al Napoli, è seguito anche da Milan, Fiorentina e Atalanta, ma nessuna di queste squadre ha fatto passi in avanti. Solo sondaggi e nessuna offerta ufficiale, secondo quanto riporta il Corriere di Verona. A questo punto, si fa avanti l'ipotesi della permanenza al Verona con conseguente rinnovo di contratto.