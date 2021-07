Bayern Monaco, Nagelsmann dovrà fare a meno di nove giocatori contro il Napoli

Oggi, il Napoli è arrivato in Germania in vista della sfida di domani contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena, il Bayern sfiderà gli azzurri in quella che sarà l'ultima amichevole pre-campionato. Il tecnico Julian Nagelsmann potrà contare per la prima volta sui suoi nazionali, esclusi i tedeschi.

Infatti, domani, oltre Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Thomas Muller, che si uniranno alla squadra la prossima settimana, saranno assenti anche Niklas Süle (problemi alla schiena), Corentin Tolisso (positivo al Covid-19), Marc Roca, Alphonso Davies (entrambi infortunio alla caviglia) e Lucas Hernandez (operato al ginocchio a inizio luglio).