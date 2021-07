Italiano: "Callejon è stato uno degli artefici del Napoli di Sarri, deciso il suo futuro"

Vittoria per 4-0 della Fiorentina contro la Virtus Verona nell'ultima amichevole del suo ritiro pre-campionato. Al termine della partita, durante la conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato anche di José Callejon, attualmente infortunato.

Dopo una stagione non proprio brillante, l'ex Napoli era dato come possibile partente, ma l'arrivo di Italiano e il ritorno al 4-3-3 ha cambiato le carte in tavola e l'attaccante spagnolo cercherà di riscattarsi e ce la metterà tutta per prendersi anche il posto da titolare. Queste sono le parole che Italiano ha speso per lui.

"Callejon è stato uno degli artefici del Napoli fantastico di Sarri, sa giocare molto bene in questo sistema: mi dispiace averlo perso in questo ritiro. Conosce benissimo tutto quello che deve fare. Se recuperato, penso possa essere una freccia a disposizione. Penso che dobbiamo avere cinque esterni, ovvero quattro più un giovane: serve gente fresca perché ci sarà da spendere molte energie. Bisogna avere molta qualità in quella zona di campo".