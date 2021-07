L'ex Napoli potrebbe clamorosamente tornare in azzurro: la situazione

Clamorosa indiscrezione di mercato rivelata da Radio Kiss Kiss Napoli: il club azzurro potrebbe pensare al ritorno del difensore Nikola Maksimovic.

In caso di cessione in prestito di Sebastiano Luperto, Maksimovic potrebbe tornare come quarto centrale. Il serbo è ancora senza squadra dopo la scadenza del contratto con gli azzurri dello scorso 30 giugno.