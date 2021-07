Il Napoli tenta il colpo dall'Argentina: c'è l'offerta per Hincapié

Il Napoli sonda il talento del Talleres Piero Hincapié e, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe addirittura presentato una proposta formale di 5 milioni di euro per aggiudicarsi il giovane difensore.

Ma sull'ecuadoriano non c'è solo il club di De Laurentiis, infatti, ci sarebbe una concorrenza con altri due club: Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Talleres però non è soddisfatto dell'offerta napoletana e considerando la corte anche di altre società e l'ottima Copa América disputata dal classe 2002, il club argentino non sarebbe disposto ad abbassare le pretese chiedendo almeno 7 milioni di euro per sedersi al tavolo per discutere della trattativa.