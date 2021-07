I prossimi dieci giorni saranno cruciali: il Napoli potrebbe ritrovare presto un elemento chiave

Non solo il calciomercato in casa Napoli, anzi: il mercato azzurro è praticamente fermo al momento, data la mancanza di liquidità da parte della società. Ecco perché allora bisogna concentrarsi prima sulle uscite, ma non solo: innanzitutto, bisogna capire il valore già a disposizione nella propria rosa.

Nel Napoli, innanzitutto, sussiste il problema sulla fascia sinistra, con Emerson Palmieri che ha rappresentato finora la soluzione. Secondo Il Mattino, però, i prossimi dieci giorni saranno cruciali per capire le condizioni di un terzino già in rosa ma da tanto tempo distante dal campo, ovvero Faouzi Ghoulam.

Il suo recupero starebbe procedendo bene, ma i prossimi dieci giorni chiariranno se il recupero sarà stato totale o meno. Dunque, bisognerebbe comprendere la reale necessità di un acquisto sulla fascia sinistra senza un'uscita nello stesso ruolo, qualora l'algerino dovesse tornare pienamente a disposizione.