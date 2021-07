Il Napoli vuole accontentare Spalletti: il piano della società per acquistare Emerson Palmieri

La priorità del mercato del Napoli resta il terzino sinistro e, più strettamente, Emerson Palmieri del Chelsea. Un affare non semplice da sbloccare al momento ma più facilmente eseguibile al termine della sessione. De Laurentiis e Giuntoli hanno il piano per acquistarlo, come riferisce oggi anche la Gazzetta dello Sport:

"La primarietà resta quella di prendere un terzino sinistro. E anche su questo Spalletti è stato chiaro. Il tecnico si è speso direttamente con Emerson Palmieri e il campione d'Europa italo-brasiliano sarebbe felice di tornare a giocare con l'allenatore che lo lanciò alla Roma".

SERVE PAZIENTARE

"Anche in questo caso il Napoli rimane attendista. Il Chelsea chiederebbe troppo in questa fase e non concederebbe un prestito di un giocatore in scadenza di contratto fra un anno. E allora serve pazientare, un po' come avvenne col centrocampista Bakayoko l'anno scorso, preso in prestito secco alla chiusura delle liste".

"A mediare la situazione ci sono Ramadani e Zahavi che controllano anche la procura del giocatore oltre ad avere ottimi rapporti col Chelsea. Vedremo se questa ragnatela di rapporti porterà a un acquisto che rafforzerebbe decisamente il Napoli".