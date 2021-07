Incontro Insigne-De Laurentiis: spunta la data

In casa Napoli il tema riguardante il rinnovo di Lorenzo Insigne è molto caldo considerando che il contratto del capitano azzurro terminerà tra un anno mentre ancora rimane sconosciuta una decisione sul suo futuro

Attualmente il partenopeo, reduce dall'Europeo, si trova in vacanza con la sua famiglia e tornerà a disposizione di Luciano Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro. Ma stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ci sarebbe la data sul possibile incontro fra Aurelio De Laurentiis e il calasse 1991 per stabilire le sorti del suo futuro che saranno discusse il 5 agosto.