Spalletti: "Mi incatenerei per..."

Come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è intenzionato a puntare con decisione su questo gruppo.

Sono quattro gli intoccabili del mister: Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e il capitano, Lorenzo Insigne.

Soprattutto sul primo, durante il ritiro di Dimaro, Spalletti ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Koulibaly? Mi incatenerei per tenerlo, lo stimo come uomo e come giocatore. Non ho mai allenato uno forte come lui".

Il nuovo tecnico è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis, se non si può comprare, bisogna non vendere le certezze in rosa.