Pià: "De Laurentiis e Insigne devono trovare un accordo! Avere a che fare con il presidente non è facile"

Ignacio Pià, ex attaccante del Napoli ai tempi di Edi Reja, ha parlato in diretta a Sky durante la trasmissione dedicata al calciomercato. Il vecchio bomber azzurro si è espresso anche sui partenopei rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"Avere a che fare con De Laurentiis non è semplice, quest'anno con Spalletti vedremo due personalità abbastanza forti. Insigne? Io credo che devono trovare un accordo, qui stiamo parlando del capitano del Napoli, reduce dalla vittoria dell'Europeo e c'è bisogno di trovare un punto d'incontro per ripartire insieme. Solo così si può affrontare un campionato ai vertici!".

"Sono molto contento per quello che ha fatto De Zerbi, me lo aspettavo, era un maniaco di calcio fin dai tempi del Napoli. Caputo? Rimarrà al Sassuolo, sta bene lì, è sereno e non c'è motivo di cambiare aria.