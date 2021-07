Esordio stagionale da dimenticare per il Napoli Primavera: azzurrini sconfitti 3-0!

Non inizia bene l'avventura di Frustalupi sulla panchina del Napoli Primavera, gli azzurrini infatti sono stati battuti per 3-0 dall'Avellino. In gol per i lupi Mastalli nel primo tempo, De Francesco alla mezz'ora della ripresa e nel finale il tris calato da Messina.

Non basta dunque Cioffi in attacco, male la prima uscita stagionale del Napoli Primavera che a quanto pare deve ancora collaudare e trovare i giusti meccanismi per affrontare al meglio la prossima stagione.