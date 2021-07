Zanoli piace a tre club di Serie B, ma può anche restare in organico

Come riferito dalla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, Alessandro Zanoli fino a quando non arriverà un esterno potrebbe restare a far parte dell'organico napoletano.

Ma allo stesso tempo, come raccontato dalla radio ufficiale, il terzino acquistato dal Napoli grazie a Giuntoli, avrebbe la corte di tre club di Serie B che riguarderebbero: Ascoli, Pordenone e Reggina.