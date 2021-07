Il Napoli ritorna su Matias Vecino: fatta la prima offerta ma c'è un intoppo nella trattativa

Il suo nome da tempo rimbalza nell'orbita di mercato del Napoli. Oggi, con l'arrivo dell'allenatore Luciano Spalletti, il nome di Matias Vecino è tornato alla ribalta. Il centrocampista dell'Inter e dell'Uruguay è stato allenato dallo stesso Spalletti e, siccome il Napoli cerca proprio un nuovo mediano, il ragazzo è tornato ad essere un obiettivo di mercato.

Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, addirittura gli azzurri avrebbero già fatto una proposta ai nerazzurri, per ottenere il prestito del calciatore. Il problema, però, sarebbe proprio la formula della cessione, perché l'Inter vorrebbe privarsene solo a titolo definitivo. Vecino può essere un elemento fondamentale anche per il 3-5-2 del nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma il Napoli vuole provare a intavolare una trattativa. Solo, servono soldi per un vero e propio affondo.