De Laurentiis ha parlato con Giuntoli per il mercato: il diktat è uno e semplice

Quest'oggi, nella sua edizione odierna, Tuttosport ha rimarcato il punto: vendere prima di comprare, questa la linea guida di un mercato che si prospetta molto difficile per tutti, causa pandemia. Il quotidiano, poi, ha riportato tra le sue righe quello che è un vero e proprio diktat da parte del presidente De Laurentiis al ds Giuntoli e ai suoi collaboratori.

"Questo mercato è una guerra di nervi, tutti vogliono vendere e nessuno acquista. Anche il Napoli si trova nelle stesse condizioni, col presidente De Laurentiis che ha esposto in maniera eloquente il suo proposito: il denaro necessario ad acquistare dovrà arrivare dalle cessioni, dalle casse del club non uscirà un euro. Messaggio ricevuto da tutta la squadra mercato coordinata dal ds Giuntoli, che sta lavorando per mettere a segno un paio di cessioni".