La Lazio di Sarri non conclude al meglio il ritiro: 1-1 contro il Padova

La Lazio di Sarri rimedia solo un pari nell'amichevole contro il Padova - squadra che milita in Serie C - concludendo non al meglio il ritiro di Auronzo.

Una squadra stanca e poco brillante: così è apparsa la squadra biancoceleste dopo due settimane e mezzo di doppie sedute che, infatti, nel corso della partita non è mai riuscita ad alzare il ritmo. Ci ha pensato solo Luis Alberto sul finale del primo tempo a rispondere alla rete di Della Latta con il rigore conquistato proprio dall'ex Napoli Hysaj. Mentre ancora una volta c'è stata una particolare attenzione su Romero, il sedicenne che sta sbalordendo tutti all'interno della Lazio. Domani, invece, la squadra farà rientro a Roma per poi iniziare la seconda parte del ritiro il 2 agosto in Germania.