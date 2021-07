Lo voleva il Napoli, Basic vicino alla Lazio: c'è l'accordo! I dettagli

La Lazio butta fuori dai giochi il Napoli per la pista Toma Basic, atteso a breve a Roma mentre ora si limano gli ultime dettagli da sistemare. L'intento è quello di iniziare il secondo ritiro biancoceleste il 2 agosto in Germania in compagnia del classe 1996.

Il croato firmerà il contratto non appena verranno concluse alcune operazioni in uscita come quelle di Kiyine, Andre Anderson e Maistro verso il Venezia, e l'accordo fra il Basic e la Lazio prevede 1,5 milioni a stagione per 5 anni mentre al Bordeaux andranno 8 milioni di euro. Questo è quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.