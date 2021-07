L'obiettivo del Napoli positivo al Covid-19: Zakaria già in isolamento

L'obiettivo del Napoli di centrocampo, Denis Zakaria, è risultato positivo al tampone Covid-19 al rientro delle vacanze.

Il calciatore, infatti, è in isolamento dalla scorsa settimana e, come comunicato dal Borussia Mönchengladbach - squadra in cui milita lo svizzero -, non ha avuto contatti con il resto della squadra. Al momento il classe 1996 sta bene e non mostra sintomi particolari.