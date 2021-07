Sassuolo, Boga sul mercato: richiesta spaventosa per il giocatore

Il Sassuolo sul mercato inizia a muovere concreti passi in avanti per due suoi obiettivi. Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Sassuolo è pronto ad acquistare nuovi giocatori. Il primo sulla lista è Erlic dello Spezia: domani è previsto un incontro per il giocatore sul quale i neroverdi hanno il 50% sulla rivendita e possono quindi riportarlo in Emilia con soli 3,5 milioni di euro. Un altro giocatore è Matheus Henrique, ma la sua valutazione è altissima: il Gremio vuole 15 milioni di euro. Per acquistare questi giocatori, il Sassuolo può far partire Boga. Su di lui ci sono Atalanta e Napoli, che però sono spaventate dalla richiesta dei neroverdi: 40 milioni di euro.

