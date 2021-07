Rrahmani: "Napoli-Verona? Nel calcio non si pensa al passato! L'Europa League è un obiettivo"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della prossima stagione azzurra, di Spalletti e come sempre non è mancata la domanda su Napoli-Verona. Ecco le due dichiarazioni:

"Come si dimentica Napoli-Verona? Nel calcio non si pensa al passato, è un gioco in cui si guarda sempre al futuro. È stato difficile per tutti capacitarsi di ciò che era accaduto contro il Verona. Tutte le competizioni a cui partecipiamo sono obiettivi, dalla Coppa Italia all'Europa League".

"In ritiro è stato fatto un buon lavoro, ci siamo allenati con continuità ed è giusto che sia così per recuperare il prima possibile la forma migliore. Spalletti? Sappiamo già cosa vuole da noi difensori, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti perché come sempre accade con un nuovo allenatore ci sono delle novità. Non voglio fare promesse ai tifosi, voglio solo dire che faremo di tutto per tenerli sempre al nostro fianco".