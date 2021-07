Napoli femminile, definito lo staff tecnico e sanitario: c'è anche un ex azzurro

Il Napoli femminile, tramite i propri canali social, ha definito lo staff tecnico e sanitario per la prossima stagione.

Oltre ai già noti Alessandro Pistolesi (nel ruolo di allenatore) e Pasquale Di Leo (vice), c'è un'importante novità per quando riguarda lo staff sanitario.

Si tratta di Alfonso De Nicola - già in passato medico della SSC Napoli - che sarà in carica come responsabile sanitario della squadra femminile. Di seguito l'elenco completo di tutti i membri dello staff.

