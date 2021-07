Mangiante: "Spalletti sa essere psicologo, ha un rapporto diverso con ogni calciatore"

Angelo Mangiante, inviato Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Spalletti sa essere anche psicologo, per lui tutti i calciatori sono diversi. A Roma il rapporto che aveva con De Rossi, Pizarro é Totti era davvero differente rispetto agli altri, ed ho già visto alcuni segnali che mi suggeriscono che farà la stessa cosa al Napoli. Uno degli aspetti più importanti per Spalletti è quello dell’entusiasmo da parte di tutti, a lui non fa piacere vedere musi lunghi. Ha studiato molto in questi due anni che è stato fermo, lui ha rispettato fino all’ultimo giorno il contratto che aveva con l’Inter perché lui era convinto di esserseli meritati dopo aver portato l’Inter in Champions dopo sei anni"