Koulibaly-Real Madrid: l'hanno appena detto su Sky

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardanti il futuro di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il futuro del difensore non è ancora definito, c'è il forte interesse del PSG e da tempo si vocifera del Real Madrid di Ancelotti. Il Real Madrid però, nonostante l'addio di Varane, non sta trattando nessun difensore centrale. Il club è soddisfatto dell'attuale pacchetto difensivo e non intende effettuare alcun acquisto nell'immediato.