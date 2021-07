Di Lorenzo: "Ho passato momenti brutti, ma ho sempre creduto in me stesso"

Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria dell'Europeo, ha ricevuto un premio a Ghivizzano, nella sua città natale. Ecco le sue parole:

"La medaglia me la tengo molto stretta. Sembrava impossibile raggiungere questi obiettivi ma ho sempre creduto in me stesso e mi godo questi traguardi raggiunti dopo tanti sacrifici. La soddisfazione è doppia, ho superato le difficoltà del mio percorso con l'aiuto della mia famiglia e della mia compagna, ora ci godiamo questi momenti".