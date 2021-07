Emiliano Cabrera si toglie la vita! È il terzo calciatore suicida in Sudamerica negli ultimi 6 mesi

L'Uruguay è sotto shock: Emiliano Cabrera, difensore del Boston River, si è tolto la vita a soli 27 anni. Il giocatore uruguaiano si è suicidato nella notte tra giovedì e venerdì e il motivo del gesto estremo potrebbe ritrovarsi in alcuni problemi familiari che lo tormentavano.

Il suicidio di Cabrera segue quello di Williams Martinez, difensore di 38 anni del Villa Teresa, che si è suicidato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Ma questi due casi, purtroppo, non sono isolati: soltanto pochi mesi fa, a febbraio, anche l'ex attaccante uruguagio Santiago Garcia si tolse la vita nella sua casa in Argentina. Anche in questo caso, la scelta di Garcia fu dovuta in seguito a un periodo di depressione.